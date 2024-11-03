Курск, 3 ноября, 2024, 19:06 — ИА Регнум. Украинская ракета и беспилотник самолётного типа сбиты в небе над Курской областью. Об этом 3 ноября сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

РИА Новости / Таисия Лисковец

«Сегодня днем в небе Курской области сбиты украинская ракета и БПЛА самолетного типа. Благодарю наших защитников!» — написал он в своем Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, ранее в тот же день силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России сбили беспилотный летательный аппарат украинских формирований в небе над Орловской областью.

В тот же день губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о 16 украинских дронах, сбитых над регионом. Он уточнил, что средства ПВО уничтожили БПЛА в Новошахтинске, Каменске и Усть-Донецком районе.

Также 3 ноября в силовых структурах сообщили, что над Луганском ночью удалось сбить восемь украинских беспилотников. Отмечалось, что украинские формирования использовали для попыток террористических атак дроны самолётного типа.