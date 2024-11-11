Кишинёв, 11 ноября, 2024, 17:46 — ИА Регнум. МИД Молдавии после сообщений о падении на территории республики двух российских дронов вызвал посла России в Кишинёве Олега Озерова. Об этом 11 ноября сообщило ТАСС, ссылаясь на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Посла России вызвали в понедельник в МИД к 10.00 (11.00 по мск) в связи с падением в воскресенье двух дронов на севере и юге республики», — рассказали изданию в российском дипломатическом ведомстве.

При этом сообщается, что ранее председатель парламента Молдавии Игорь Гросу сообщил об изучении упавших дронов силовыми структурами для определения, кому они принадлежали.

Как передавало ИА Регнум, 10 ноября полиция Молдавии сообщила, что в течение дня не территории страны упали два беспилотника. Угроз гражданской инфраструктуре не было. Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой, не представив доказательств, в тот же день заявил, что по меньшей мере один из упавших дронов якобы является российским.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова категорически опровергла заявления Кишинёва, будто российские беспилотники нарушили молдавское воздушное пространство, и указала, что не было представлено соответствующих доказательств. Она также заявила о попытках втянуть Молдавию в конфликт на стороне Украины.