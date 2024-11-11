Москва, 11 ноября, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Обвинения Кишинёва в адрес Москвы в якобы нарушении воздушного пространства Молдавии российскими беспилотниками голословны, предпринимаются попытки втянуть Молдавию в конфликт на стороне Украины. Об этом 11 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Категорически отвергаем голословные антироссийские выпады, которые, к сожалению, стали нормой в Республике Молдова. В очередной раз никаких доказательств того, что БПЛА имели российское происхождение и были запущены с территории нашей страны, представлено не было. МИД Молдавии ограничился ссылкой на якобы имеющиеся у молдавской стороны «точные сведения», не раскрывая деталей. Уверены, что доказательства никогда не будут представлены, потому что их нет», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского МИД.

Захарова подчеркнула, что Вооружённые Силы РФ не применяют и не прокладывают маршруты полётов БПЛА над территорией сопредельных с Украиной стран, законными целями являются только военные объекты ВСУ и связанная с ними инфраструктура.

Дипломат отметила, что преступный киевский режим, напротив, не стесняется в средствах и наносит удары по мирным гражданам и жилым домам. Она обратила внимание на то, что информация о двух БПЛА, якобы упавших в Молдавии, появилась одновременно с массированным налётом ВСУ на гражданские объекты в России.

«Данное совпадение указывает на стремление киевских властей спровоцировать Молдавию на полноформатное подключение к участию в боевых действиях на стороне Украины и Запада. В очередной раз призываем молдавские власти отказаться от антироссийской риторики и не поддаваться на подобные провокации», — добавила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, 10 ноября сообщила пресс-служба Национального инспектората полиции Молдавии заявила, что на северо-западе республики обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат — второй за сутки.

После этого глава МИД Молдавии Михай Попшой выступил с утверждением, что по меньшей мере один из двух упавших на территории республики беспилотников якобы является российским. По его утверждению, БПЛА якобы использовались для обмана украинских средств противовоздушной обороны.

При этом ни полиция, ни глава МИД Молдавии не привели доказательств утверждения о якобы российском производстве упавших беспилотников.