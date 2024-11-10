Кишинёв, 10 ноября, 2024, 22:12 — ИА Регнум. На северо-западе Молдавии обнаружен ещё один упавший беспилотный летательный аппарат — второй за сутки. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба Национального инспектората полиции республики.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ещё один дрон был обнаружен на территории республики. На этот раз на поле возле села Новые Боросены в Рышканском районе. Район изолирован, на место прибыли взрывотехники», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Согласно заявлению, эксперты технико-криминалистического центра и судебной экспертизы молдавской национальной гражданской полиции уже исследовали беспилотник, обнаруженный ранее в селе Фырлэдень в Каушанском районе.

Отмечается, что каких-либо угроз гражданской инфраструктуре не выявлено.

Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой на своей странице в социальной сети X, ссылаясь на данные полиции, выступил с утверждением, что по меньшей мере один из двух упавших на территории республики 10 ноября беспилотников якобы является российским. По утверждению полиции, БПЛА якобы использовались для обмана украинских средств противовоздушной обороны.

При этом ни полиция, ни глава МИД Молдавии не привели доказательств утверждения о якобы российском производстве упавших беспилотников.

Как передавало ИА Регнум, 4 октября министерство обороны Румынии сообщило, что в районе дельты Днепра вблизи границы с Украиной обнаружены фрагменты беспилотного летательного аппарата. В конце сентября ведомство сообщало, что радиолокационные системы наблюдения зафиксировали нарушение беспилотником воздушного пространства в приграничной зоне с Украиной. Тогда каких-либо доказательств сообщения об инцидента выявлено не было.