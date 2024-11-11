Курск, 11 ноября, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Минобороны России впервые сообщило об уничтожении расчётами Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» артиллерийской установки Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Расчётами была обнаружена и уничтожена замаскированная артиллерийская установка ВСУ на курском направлении», — заявили 11 ноября в оборонном ведомстве.

На кадрах объективного контроля зафиксировали детонацию цели.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе своей инспекции в Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон» поручил подготовить и укомплектовать ещё пять отрядов БПЛА для каждой из группировок войск в зоне спецоперации. Ему также был предоставлен отчёт, согласно которому на донецком, белгородском и курском направлениях расчётами центра уничтожено более 400 единиц вооружения и техники ВСУ, поражено около 800 площадных целей.

11 ноября российские военные отразили шесть контратак украинской армии в направлении поселений Дарьино, Николаево-Дарьино и Новоивановка в Курской области. ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и ранеными. ВС России были уничтожены танк, два бронетранспортёра, четыре боевые бронированные машины и автомобиль. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен.