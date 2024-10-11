Москва, 11 октября, 2024, 11:41 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе своей инспекции в Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон» поручил ему подготовить и укомплектовать ещё пять отрядов БПЛА для каждой из группировок войск в зоне СВО, сообщили в пресс-службе министерства.

Сергей Пивоваров/РИА Новости

«Белоусов провёл на площадке совещание по системному развитию беспилотных технологий ВС РФ и дальнейшему развитию самого центра «Рубикон». Даны поручения сформировать и укомплектовать ещё пять отрядов для выполнения задач в составе каждой из группировок войск, задействованных в зоне СВО. А также обеспечить в кратчайшие сроки подготовку специалистов боевых расчётов и подразделений обеспечения», — отмечено в посте.

Уточняется, что Белоусову предоставили отчёт о работе отрядов центра в зоне боевых действий, в частности, на Донецком, Белгородском и Курском направлениях.

«Расчётами Центра уничтожено более 400 единиц вооружения и техники ВСУ, поражено около 800 площадных целей», — указано в отчёте.

Согласно публикации, «Рубикон» укомплектовывает свои отряды инженерами, техниками, специалистами связи, тылового обеспечения, военными медиками, разведывательными и аналитическими группами, что позволяет выполнять боевое применение с высокой эффективностью. Также отмечается, что одним из ключевых направлений работы Центра является подготовка высококвалифицированного инструкторского состава в сфере БПЛА.

Как передавало ИА Регнум, на совещании Белоусов также заявил, что в российских военных училищах должны появиться образовательные программы по изучению беспилотных технологий.

2 октября президент России Владимир Путин заявил, что современные дроны коренным образом изменили принципы ведения боевых действий. Так, скорость российских БПЛА достигает значений в 300, 500 и даже 700 км/ч.

19 сентября Путин заявил, что выпуск беспилотных летательных аппаратов в России в 2024 году планируется нарастить в десять раз. Он напомнил, что всего за 2023 год в Вооружённые силы поставили порядка 140 тыс. дронов различных типов. Глава государства отметил, что также ведётся создание новых типов беспилотных систем и безэкипажных катеров, роботизированных платформ многоцелевого применения, при этом большую их часть планируется направить в войска на линии фронта. Президент указал на необходимость полного удовлетворения нужд армии России в этом виде вооружений.