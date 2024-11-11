* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 11 ноября, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Вооружённые силы России полностью уничтожили взвод украинского формирования «Русский добровольческий корпус» (РДК — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) во время его отступления из Курской области на территорию Украины. Об этом 11 ноября сообщил Telegram-канал SHOT.

РИА Новости

По данным журналистов, к этому времени боевые потери взвода, изначально состоявшего примерно из 100 военнослужащих, составили порядка 90 человек. Оставшаяся группа численностью до 12 человек бежала к границе, при этом за ними следили российские беспилотники.

Украинские военные устали и решили отдохнуть примерно в 2 км от границы. Они спрятались в одном из зданий в селе Дарьино. После этого по ним нанесли удар авиабомбой.

«В ходе объективного контроля установлено, что после взрыва из-под завалов уже никто не вышел», — говорится в публикации.

Как передавало ИА Регнум, по данным на 11 ноября, потери формирований Вооружённых сил Украины (ВСУ), вторгшихся в приграничные районы Курской области, за последние сутки составили более 300 бойцов. С начала нападения противника на регион российские войска ликвидировали более 31 тыс. украинских военнослужащих.

Попавший в плен украинский военнослужащий Владимир Никольников 11 ноября рассказал, что его подразделению заранее не сообщили о переброске в Курскую область. Бойцы узнали об этом, только когда прибыли на место, и сначала отказывались воевать, но командир заставил их участвовать в боях.

Экипаж вертолёта Ми-28НМ Воздушно-космических сил России 11 ноября уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье. Он нанёс удар авиационными ракетами по координатам наводчика.