Курск, 11 ноября, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за последние сутки потеряли в Курской области более 300 бойцов. Об этом 11 ноября сообщили в Минобороны РФ.

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«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин», — заявили в ведомстве.

Также украинские формирования лишились трёх артиллерийских орудий, миномёта и семи автомобилей. Пять военных ВСУ сдались в плен.

Подразделения Северной группировки войск отразили шесть контратак украинской армии в направлении поселений Дарьино, Николаево-Дарьино и Новоивановка. ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и ранеными. Российскими военными были уничтожены танк, два бронетранспортёра, четыре боевые бронированные машины и автомобиль. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября экипаж армейской авиации на вертолёте Ми-28НМ Воздушно-космических сил России нанёс удар авиаракетами по опорному пункту и живой силе формирований украинских войск в курском приграничье. Уничтожение целей подтвердил передовой авиационный наводчик.

Двумя днями ранее российские военные отразили семь контратак украинских войск в Курской области и сорвали удары ВСУ в направлении населённых пунктов Зелёный Шлях и Старая Сорочина. Также бои проходили возле населённых пунктов Дарьино, Новая Сорочина и Новоивановка.