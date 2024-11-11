Москва, 11 ноября, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Многие бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) не хотели воевать в Курской области, но командование заставило их. Об этом 11 ноября заявил попавший в плен украинский военнослужащий Владимир Никольников.

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Он рассказал, что его подразделению дали приказ переезжать, но не сообщили, куда именно повезут. Бойцы узнали, что находятся на российской территории, когда уже их доставили на место.

«Мы говорим, что мы воевать не будем, но он (командир. — Прим. ред.) говорит: «Я ничего не знаю, надо было думать раньше, давайте вперёд», — процитировало Никольникова «РИА Новости».

Пленный также сообщил, что в ВСУ командиры с бойцами почти не общаются, ни во что них не ставят. Их подразделением командовал 25-летний лейтенант и сообщил, что комбат уже «семь батальонов положил».

Как передавало ИА Регнум, подразделения ВСУ вторглись в курское приграничье 6 августа. Российские войска их остановили и вытесняют с территории РФ. По данным на 10 ноября, потери украинских сил на этом направлении превысили 31 тыс. бойцов.

11 ноября ВС России с помощью авиабомбы уничтожили остатки взвода украинского формирования «Русский добровольческий корпус» (РДК — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), пытавшегося отступить из Курской области. Изначально в подразделении было около 100 человек, 90% из них погибли в боях. Отступавшая группа полностью погибла, не дойдя до границы 2 км.