Суджанский район, Курская область, 11 ноября, 2024, 06:24 — ИА Регнум. Экипаж армейской авиации на вертолёте Ми-28НМ Воздушно-космических сил России нанёс удар авиаракетами по опорному пункту и живой силе формирований украинских войск в приграничном районе Курской области. Об этом 11 ноября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вертолет Ми-28н

«Экипаж армейской авиации на вертолёте Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанёс удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что удар наносился по координатам авиационного наводчика. После выполнения боевой задачи экипаж выполнил противоракетный манёвр на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, после чего вернулся на аэродром вылета.

Уничтожение опорного пункта и личного состава ВСУ подтвердил передовой авиационный наводчик.

Как передавало ИА Регнум, 9 ноября в Министерстве обороны сообщили, что российские военные за сутки отразили семь контратак украинских войск в Курской области и сорвали удары ВСУ в направлении населённых пунктов Зелёный Шлях и Старая Сорочина. Также бои проходили возле населённых пунктов Дарьино, Новая Сорочина и Новоивановка.

Формирования ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. Российские военные остановили противника в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь региона. По данным Министерства обороны России от 10 ноября, за время боевых действий в Курской области украинские войска потеряли более 31 тысячи военнослужащих, 194 танка, 126 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортёров, 1102 боевые бронированные машины, 262 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, а также 11 пусковых установок ЗРК.