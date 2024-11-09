Курск, 9 ноября, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Украинскую военнослужащую Наталью Балаклицкую командование направило в Курскую область под угрозой расстрела. Об этом женщина рассказала российским военным, взявшим её в плен, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Кадр из видео Наталья Балаклицкая

По словам пленной, командиры сообщили об отправке под Курск в связи с поступившим «боевым распоряжением», но пообещали, что находиться на передней линии Наталья не будет. До этого женщина работала поваром в селе Комар, расположенном в тылу на подконтрольной киевскому режиму части территории ДНР.

«Нам сказали, что если мы не пойдём, то нас свои же и расстреляют. Когда выходили на позицию, нам сказали, что будем семь дней, не больше, там будем стоять», — сказала Балаклицкая.

Однако через семь дней обещанной ротации не произошло. В один из дней бойцы покинули блиндаж, чтобы помочь с эвакуацией раненого, и на позиции остались Наталья и её сослуживец. Они услышали приближение российских военных, позже в укрытие начали залетать пули.

«И потом уже они подошли почти под норку, и мы выходим сказать: «Мы сдаемся в плен, без оружия», — добавила женщина.

Она призналась, что добровольно подписала контракт с ВСУ из-за тяжёлой жизненной ситуации. Женщина с двумя детьми осталась без работы, без родственников и какой-либо помощи, «не на что было купить даже хлеба». После обещанной работы в столовой Балаклицкую отправили на передний край, когда в бригаде возникла нехватка мотострелков. До этого женщина проходила подготовку в Великобритании, где всех учили на мотострелков без разделения на специальности.

Как сообщало ИА Регнум, стрелка рядового Балаклицкую взяли в плен в курском приграничье военнослужащие российской группировки «Север». О том, что в плен попала женщина, входившая в группу обучавшихся в Великобритании пулемётчиков ВСУ, стало известно 27 октября.

Украинский военный Владимир Николенко, попавший в окружение в Курской области, рассказал, что смог нормально поесть только в российском плену. Он признался, что был удивлён отношением бойцов ВС РФ. С ним нормально обращались, накормили, дали воды и сигарет.