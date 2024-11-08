Москва, 8 ноября, 2024, 17:29 — ИА Регнум. В Минске 8 ноября состоялась встреча уполномоченных по правам человека России и Украины Татьяны Москальковой и Дмитрия Лубенца. Омбудсмены обсудили дальнейшее взаимодействие.

Максим Гучек/РИА Новости

Как сообщила Москалькова, с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека они обменялись списками посещённых по обоюдному согласию лиц и письмами от пленных к их родным

«Также обсудили дальнейшее гуманитарное взаимодействие по оказанию помощи гражданским лицам, в том числе по установлению местонахождения и воссоединению семей, взаимному посещению пленных», ― написала российский омбудсмен в Telegram-канале.

Москалькова добавила, что сегодня в Минске состоялось воссоединение очередной семьи. С Украины приняли 91-летнюю Анну Кондратьевну, которая жила в селе Мошны Черкасской области и нуждалась в постоянном уходе. За помощью в аппарат уполномоченного ранее обратился сын пенсионерки.

«С украинской стороной удалось договориться о выезде женщины в Россию, но ситуация осложнялась тем, что она не могла самостоятельно передвигаться. Совместно с украинским омбудсменом и Международным комитетом Красного Креста организовали ее транспортировку из Черкасской области до границы с Белоруссией и дальше домой, в Россию», ― рассказала Москалькова.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября уполномоченный по правам человека в РФ призвала Украину вернуться к конструктивному диалогу и ускорить обмены военнопленными. По её словам, более года Украина не даёт согласие на принятие военнослужащих 102-й, 126-й, 118-й бригад.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Министерство обороны России в текущем году предлагало передать украинской стороне 935 военнопленных, но Киев согласился забрать только 279 из них.

3 ноября Лубинец сообщил, что Киев запросил у Москвы списки украинских военнопленных, которых российская сторона готова обменять. По его словам, украинская сторона готова принимать любые списки и проводить обмен военнопленными.