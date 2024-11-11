Москва, 11 ноября, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск народного депутата Украины, бывшего командира батальона «Луганск-1» Артёма Витко. Карточка с информацией 11 ноября появилась в базе ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

«Витко Артём Леонидович. Место рождения: Чехия, Прага. Дата рождения: 31.01.1983 года», — указано в карточке.

Парламентария разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ. Какой именно, на сайте не уточняется.

Батальон патрульной службы особого назначения «Луганск-1» представляет собой специальное подразделение национальной полиции Украины. Его бойцы участвовал в захвате Лисичанска, Рубежного и Северодонецка, а также обстреливали пригороды Луганска. Витко руководил подразделением с момента его образования. В том же году был избран депутатом Верховной рады.

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября Мосгорсуд отменил приговор экс-послу Украины в Казахстане Петру Врублевскому (внесён в перечень террористов и экстремистов), призывавшему к убийствам русских. В августе его заочно приговорили к шести годам колонии.

В марте власти России объявили Врублевского в федеральный и международный розыск. Его также внесли в перечень экстремистов и террористов в РФ.

В октябре 2022 года глава киевского режима Владимир Зеленский снял Врублевского с должности посла после того, как украинский дипломат получил в Астане крайне нежелательный статус и его обязали покинуть Казахстан.