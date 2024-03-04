Экс-посол Украины в Казахстане Врублевский* объявлен в розыск
Экс-посла Украины в Казахстане Врублевского объявили в международный розыск
Москва, 4 марта, 2024, 05:43 — ИА Регнум. Московский суд санкционировал заочный арест в отношении бывшего чрезвычайного и полномочного посла Украины в Казахстане Петра Врублевского (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). Уголовное дело было возбуждено после его призывов убивать по всему миру как можно больше русских. Украинский дипломат объявлен в федеральный и международный розыск.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании гражданину Украины Врублевскому меры пресечения в виде заключения под стражу, сроком на два месяца, исчисляя срок с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания, » — пояснили ТАСС в суде.
Постановление пока не обжаловано.
Росфинмониторинг в начале февраля внёс Врублевского в перечень террористов и экстремистов.
Как сообщало ИА Регнум, Петр Врублевский был снят с должности главой киевского режима Владимиром Зеленским в октябре 2022 года.
Врублевский стал широко известен после того, как в соцсетях было опубликовано видео, где он заявил, что киевский режим старается уничтожить как можно больше русских. В связи с этими высказываниями Врублевскому был выражен протест со стороны МИД Казахстана.
В свою очередь посол России в Казахстане Алексей Бородавкин пояснил, что Врублевский получил в Астане крайне нежелательный статус и должен покинуть страну.