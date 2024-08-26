Москва, 26 августа, 2024, 18:53 — ИА Регнум. Суд в Москве заочно приговорил к шести годам колонии экс-посла Украины в Казахстане Петра Врублевского (внесён в перечень террористов и экстремистов), призывавшего к убийствам русских.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Признать Врублевского Петра Юрьевича виновным, назначить ему шесть лет в колонии общего режима», — огласил приговор судья Тимур Вахрамеев.

Экс-посла обвиняли по пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и языка, совершённые публично, с угрозой применения насилия). Врублевский призвал к убийству русских в августе 2022 года в одном из интервью.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года глава киевского режима Владимир Зеленский снял Врублевского с должности посла после того, как украинский дипломат получил в Астане крайне нежелательный статус и его обязали покинуть Казахстан.

В марте 2024 года власти России объявили Врублевского в федеральный и международный розыск. Его также внесли в перечень экстремистов и террористов в РФ.

Врублевский стал широко известен после того, как в социальных сетях было опубликовано видео, где он заявляет, что киевский режим старается уничтожить как можно больше русских.

В связи с этими высказываниями Врублевскому был выражен протест со стороны МИД Казахстана. Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин пояснил, что Врублевский получил в Астане крайне нежелательный статус.