Киев, 19 октября, 2022, 06:37 — ИА Регнум. Посол киевского режима в Казахстане Петр Врублевский был снят с должности Владимиром Зеленским. Соответствующий указ был опубликован 18 октября на сайте Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

В тексте документа уточняется, что Пётр Врублевский освобождается от должности чрезвычайного и полномочного посла киевского режима в Казахстане. Кто возглавит киевскую дипмиссию в Астане, не указывается.

Врублевский стал широко известен после того, как в социальных сетях было опубликовано видео, где он заявляет, что киевский режим старается уничтожить как можно больше русских. В связи с этими высказываниями Врублевскому был выражен протест со стороны МИД Казахстана. С сентября Врублевский находился в отпуске.

В свою очередь посол России в Казахстане Алексей Бородавкин пояснил, что Врублевский получил в Астане крайне нежелательный статус и в ближайшее время должен покинуть страну.