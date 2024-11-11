* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 11 ноября, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Хамовнический суд Москвы приговорил друга блогера и публициста Евгения Понасенкова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) Рамиса Зарипова к году ограничения свободы и штрафу в 512 тыс. рублей за причинение смерти по неосторожности.

ИА Регнум Рамис Зарипов

Инцидент произошёл в июне 2023 года. Понасенков и Зарипов поссорились на Арбате с 60-летним Олегом Дибровым. При этом Зарипов оттолкнул мужчину, после чего тот упал и сильно ударился головой. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию с внутричерепной гематомой. Месяц он находился в коме и 10 июля умер в больнице.

Сам блогер заявил, что не участвовал ни в какой драке, и добавил, что словесный конфликт возник из-за того, что «невменяемому бородатому алкашу» не понравилось, что все фотографируются с Понасенковым. Также он подчеркнул, что пострадавший якобы был пьян, оскорблял их с Зариповым, угрожал им убийством и упал нарочно. Зарипов заявил, что не бил мужчину, а лишь толкнул его, и отметил, что не опасается серьёзных последствий из-за гибели Диброва.