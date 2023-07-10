* Понасенкова — запрещённая в России организация

Москва, 10 июля, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Друг блогера Евгения Понасенкова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) Рамис Зарипов заявил ИА Регнум, что ему ничего не будет после смерти Олега Диброва, которого он толкнул на Арбате во время конфликта. После этого Дибров месяц провёл в коме, а 10 июля стало известно о его смерти.

По информации источника ИА Регнум, уголовное дело по драке на Арбате передали в Следственный комитет. Однако Рамис Зарипов отметил, что его это не пугает.

«Тот факт, что дело передадут в СК — это чистая формальность. Просто другие люди будут этим заниматься. Я уверен, ничего мне не будет», — заявил Рамис.

По поводу смерти пострадавшего высказался и сам Понасенков*.

«Пьяница, напавший и угрожавший мне и моему юристу убийством, сам себя уничтожил: и не надо фашизма и лицемерия! Если бы на вас напал этот же тип или любой другой, если бы преследовал и угрожал — что бы вы сказали?», — прокомментировал он смерть Олега Диброва в своем Telegram-канале.

6 июня на Арбате произошла потасовка между помощником Понасенкова* Рамисом Зариповым и 55-летним Олегом Дибровым. В ходе конфликта друг блогера толкнул Диброва. Последний упал, ударился головой и получил тяжелую открытую черепно-мозговую травму. Мужчину госпитализировали в больницу, месяц он провёл в коме, после чего скончался. По данному факту возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.