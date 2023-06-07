* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 10 июля, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Евгений Понасенков (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом) резко отреагировал на известие о смерти московского юриста Олега Диброва, который попал в больницу после стычки с блогером и его помощником Рамисом Зариповым на Арбате.

Соцсети Евгений Понасенков (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом)

В своём Telegram-канале Понасенков в грубой форме назвал умершего 10 июля мужчину «алкашом», который сам напал на прохожих.

«Со стороны моего юриста был лишь рефлекторный жест самообороны, но падение Диброва не было даже последствием этой самообороны, а просто, так сказать, мошенничеством», ― заявил он.

Блогер подчеркнул, что журналисты, сообщая об этом инциденте, якобы врут. По его словам, на камерах видеонаблюдения видно, как Дибров преследует Понасенкова и его адвоката, кричит на них и угрожает убийством.

«Он замахивается, орет, что «сейчас убьет», мой юрист просто выставил вперед руки, но Дибров намеренно имитирует падение <…> но по пьяни не рассчитал: и сам себя «переиграл», ― добавил блогер.

В заключение блогер-иноагент заверил, что пострадавший якобы умер от пневмонии, а лично он намерен обратиться в суды с исками в отношении тех, кто «неправильно освещает» инцидент.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники полиции задержали в Москве блогера и историка Евгения Понасенкова. Инцидент произошёл вечером 6 июня. По информации источника ИА Регнум, Понасенков и его друг Рамис Зарипов поссорились с 60-летним гражданином. При этом Зарипов оттолкнул мужчину, после чего тот упал и сильно ударился головой. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию с внутричерепной гематомой.

Сам блогер заявил, что не предпринимал никаких действий и не виноват. По его словам, он не участвовал ни в какой драке на Арбате и его не задерживали. Он добавил, что словесный конфликт возник из-за того, что «невменяемому бородатому алкашу» не понравилось, что все фотографируются с Понасенковым.

Зарипов, в свою очередь, в беседе с ИА Регнум подчеркнул, что не бил неизвестного ему гражданина, а лишь оттолкнул его.

Человеком, вступившим в конфликт с мужчинами, оказался глава юридической фирмы 55-летний Олег Дибров. 10 июля стало известно, что он умер в больнице. До этого он месяц находился в состоянии комы. При падении он получил открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга тяжёлой степени.

В беседе с ИА Регнум Зарипов заявил, что не опасается серьёзных последствий из-за гибели мужчины.