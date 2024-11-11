Москва, 11 ноября, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Дефицит яблок в России сохраняется, стране есть куда развиваться в этом направлении. Об этом 11 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Глава региона обратил внимание на то, что в республике находится самый большой яблоневый сад на Юге России — 1,5 тыс. га.

«И всё равно дефицит, есть куда развиваться», — отметил Путин.

Как передавало ИА Регнум, 4 июня Путин на совещании с правительством поручил своевременно принять необходимые решения и не допустить скачков цен на яблоки из-за проблем у аграриев после заморозков. Он призвал министра сельского хозяйства Оксану Лут поддержать сельхозпроизводителей.

20 августа Путин посетил Кабардино-Балкарию. При встрече в Нальчике его угостили яблоками. Руководитель садоводческого хозяйства Рашид Тумов, предложивший фрукты главе государства, рассказал, что заложил первый сад площадью 30 га. По его словам, спрос оказался очень высоким, теперь у него площадь яблоневых садов выросла до 200 га.