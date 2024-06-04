Москва, 4 июня, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством 4 июня поручил своевременно принять необходимые решения и не допустить скачков цен на яблоки из-за проблем у аграриев после заморозков.

Александр Погожев ИА Регнум

«В связи с заморозками этими мы без яблок-то не останемся?» — поинтересовался Путин у министра сельского хозяйства Оксаны Лут.

Он призвал министра своевременно принять все решения по поддержке сельхозпроизводителей и по проведению всех мероприятий, необходимых для приобретения соответствующих товаров за границей.

В ходе совещания Путин также сообщил, что из-за заморозков, которые наблюдались в 21 регионе страны, в России погибло более 1% урожая.

Как передавало ИА Регнум, 16 мая на заседании оперативного штаба Лут заявила, что заморозки привели к гибели посевов на территории около 830 тыс. гектаров. В общем масштабе это около 1% от всей площади. Глава Минсельхоза пояснила, что заморозки сильно повлияли на плодовые деревья, особенно на яблони, в центральных регионах страны.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев в тот же день призвал регионы оперативно организовать пересев пострадавших от заморозков культур. 27 мая Лут заявила, что Министерство сельского хозяйства планирует ввести режим чрезвычайной ситуации федерального значения из-за ущерба урожаю на фоне майских заморозков.

На региональном уровне режим ЧС из-за заморозков вводился в восьми регионах: Саратовской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Волгоградской, Ростовской, Пензенской и Орловской областях.