Москва, 11 ноября, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло 11 ноября доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Администрация Президента России

Президент и глава региона на встрече в Кремле обсудили социально-экономическое развитие Северной Осетии.

Меняйло доложил главе государства о строительстве второй очереди терминала внутренних авиалиний международного аэропорта во Владикавказе, а также о реконструкции систем водоснабжения в регионе и о проведении транспортной реформы.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3928718" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Встреча Владимира Путина с главой Республики Северная Осетия — Алания Сергеем Меняйло

Кроме того, разговор коснулся темы поддержки участников спецоперации и членов их семей. Как подчеркнул Меняйло, в регионе действуют все меры поддержки, которые необходимо оказывать военнослужащим. На эти цели было затрачено более 1,5 млрд внебюджетных денег.

«На всех членов семей военнослужащих или участников СВО составлены социальные паспорта. Мы первым делом сделали сначала на семьи погибших, потом на семьи тяжелораненых и раненых. Сейчас уже переходим на все семьи, которые участвуют в СВО», — заявил Меняйло.

Каждую неделю эти семьи обзванивают и посещают представители фонда «Защитники Отечества», минтруда и соцзащиты.

«По региональным выплатам особо вопросов нет. По федеральным выплатам, которые за счёт Министерства обороны, вопросы иногда возникают, если, допустим, не был оформлен брак, но эти все вопросы тоже решаем», — сообщил Меняйло.

Он добавил, что лично встречается с матерями погибших, семьями погибших, сам передаёт всем награды.

Путин обратил внимание Меняйло на большое количество дорожно-транспортных происшествий в Северной Осетии. Глава региона рассказал, что работа по решению этой проблемы идёт, принимается ряд мер, включая установку технических средств для контроля дорожного движения, нарушений правил дорожного движения.

Также президент обратил внимание на нехватку мест в детских садах. Меняйло заявил, что старые сады ремонтируют, а также строят новые.

Что касается школ, во вторую смену учатся в регионе всего четыре процента.

«Но мы сейчас строим «ПроШколу» на 1200 мест и две школы на 550 мест. Эту проблему тоже решим», — отметил Меняйло.

Как сообщало ИА Регнум, в мае Путин поручил до 1 октября утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития 10 нуждающихся в улучшении показателей российских регионов, в том числе Хакасии, Чувашии, Калмыкии, Марий Эл, Тывы.

Президент провёл рабочую встречу с главой Хакасии Валентином Коноваловым. Обсуждалась тема социально-экономическую обстановки в регионе. Глава региона доложил, что в Хакасии внедряется новая стратегия социально-экономического развития до 2030 года.