Москва, 22 мая, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил до 1 октября утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития 10 российских регионов, нуждающихся в улучшении показателей, сообщила 22 мая пресс-служба Кремля.

Наталья Стрельцова ИА Регнум

В частности, правительству России нужно утвердить индивидуальные программы развития республик Алтай, Калмыкия Марий Эл, Тыва, Хакасия, а также Чувашской Республики на 2025–2030 годы.

Кроме того, программы развития будут составлены для Алтайского края, Кировской, Курганской и Псковской областей.

Глава государства поручил предусмотреть выделение из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований в размере не менее 10 млрд рублей ежегодно на реализацию этих программ.

Как передавало ИА Регнум, ранее в этот день президент на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) заявил, что благополучие людей является важнейшим критерием оценки всей работы властей России.

Глава государства добавил, что будет правильно, если интегральным механизмом оценки действий правительства и регионов по реализации национальных целей будет служить национальный рейтинг качества жизни в субъектах федерации.