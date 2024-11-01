Москва, 1 ноября, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на рабочей встрече с главой Республики Хакасия Валентином Коноваловым обсудил социально-экономическую ситуацию в регионе. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщила пресс-служба Кремля.

Михаил Метцель /пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин во время рабочей встречи с главой Республики Хакасия Валентином Коноваловым

Речь шла о развитии здравоохранения, строительной отрасли, а также реализации нацпроектов и программы комплексного развития сельских территорий.

«В целом в республике неплохие результаты по целому ряду экономических показателей и в 2023 году, и если брать шестилетку с 2017 года. Мы растём и находимся на неплохих позициях в Сибирском федеральном округе. Отмечается рост валового регионального продукта, промышленности, увеличение объёма инвестиций и повышение заработной платы», — поделился Коновалов.

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Он также сообщил главе государства, что в соответствии с поручением от 2018 года о развитии несырьевого сектора экономики в регионе разработали новую стратегию социально-экономического развития до 2030 года, где одним из приоритетов определили развитие иных секторов.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в мае поручил до 1 октября утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития десяти российских регионов, нуждающихся в улучшении показателей. В их число вошли Республика Алтай, Калмыкия, Марий Эл, Тыва, Хакасия, а также Чувашская Республика. Российский лидер в этой связи поручил предусмотреть выделение из федерального бюджета не менее 10 млрд рублей ежегодно на реализацию этих программ.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что все программы развития выполнят в том объёме, в котором запланировано. Они подробно рассчитываются, средства изыскиваются заранее.