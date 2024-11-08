Горловка, ДНР, 8 ноября, 2024, 12:37 — ИА Регнум. В Горловке Донецкой Народной Республике при ударе беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) по автомобилю погибли два человека. Об этом 8 ноября сообщил мэр города Иван Приходько.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«В посёлке Озеряновке погибли два сотрудника одного из коммунальных предприятий. Вечная память героям, погибшим при исполнении служебного долга», ― написал Приходько в Telegram-канале.

Мэр города добавил, что украинские военные нанесли прицельный удар по автомобилю.

По его словам, за последние сутки город трижды подвергался обстрелам со стороны ВСУ. В частности, в результате в посёлке шахты им. Ю. А. Гагарина Никитовского района повреждения получило домостроение.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября ВСУ нанесли серию артиллерийских ударов по Энергодару, где расположена Запорожская АЭС. В городе зафиксировали три прилёта снарядов.

3 ноября украинские формирования обстреляли Токмак в Запорожской области из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Вооружённые силы Украины за сутки 3 ноября 22 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 68 единиц различных боеприпасов.

Приходько ранее рассказал об особой тактике «тихой атаки» БПЛА, которую применяет украинская армия. ВСУ атаковали рейсовый автобус. Транспортное средство было оборудовано средством радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которое не сработало, поскольку украинские военные отключили винты дрона-камикадзе, когда тот находился над автобусом. В результате падения БПЛА погиб один человек, ещё двое пострадали.