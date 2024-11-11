* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 11 ноября, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Вооружённые силы России ударом авиабомбы уничтожили взвод «Русского» добровольческого корпуса» (РДК — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), который пытался отступить из Курской области на Украину. Об этом 11 ноября сообщил Telegram-канал SHOT.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что изначально в совместную группу РДК и других подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) входило около 100 человек, но 90 из них были уничтожены в ходе боёв.

По данным канала, выжившая группа из 10-12 человек стала отступать к украинской границе. В течение нескольких часов за ними следили российские дроны.

«Когда до границы оставалось всего два километра, силы иссякли, и выжившие решили спрятаться в одном из полуразрушенных зданий села Дарьино. Спустя некоторое время ВС РФ ударили по ним авиабомбой. В ходе объективного контроля установлено, что после взрыва из-под завалов уже никто не вышел», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, всего за время боёв на курском направлении украинская армия потеряла более 31 тыс. военнослужащих, 194 танка, 126 боевых машин пехоты и 107 бронетранспортёров.

25 октября президент России Владимир Путин сообщил, что ВС РФ создали надёжное кольцо вокруг украинских подразделений в Курской области и сжимают его, успешно отражая все попытки контрнаступления противника. ВСУ, отметил он, потеряли стабильное управление окружёнными подразделениями.