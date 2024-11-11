Москва, 11 ноября, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Заявление канцлера Германии Олафа Шольца о намерении провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным не стоит расценивать как свидетельство того, что позиция европейских политиков в отношении России изменилась. Об этом 11 ноября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

РИА Новости/Сергей Гунеев Канцлер ФРГ Олаф Шольц

«Пока преждевременно об этом говорить, есть ли какое-то изменение позиции. <…> Есть заявления европейских представителей и официальные заявления, которые говорят о продолжении их генеральной линии на оказание всяческой поддержки, говоря русским языком — на накачивание оружием Украину с тем, чтобы продолжать <этот конфликт> до конца», — рассказал Песков на брифинге.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что Москва видит определенную нервозность и опасения европейцев в связи с победой кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США и продолжит наблюдать за тем, как будет выстраиваться политическая линия с обеих сторон.

Как передавало ИА Регнум, ранее в тот же день Олаф Шольц заявил, что, на его взгляд, скоро наступит «подходящий момент» для телефонного разговора с Владимиром Путиным. Как пояснил глава правительства Германии, телефонный разговор с президентом России состоится в случае, если на это согласятся все партнёры Берлина.

Шольц во время выступления в бундестаге в середине октября заявил, что готов обсудить с Путиным урегулирование украинского кризиса. При этом глава правительства Германии высказался в пользу проведения «мирной конференции по Украине» с участием Москвы. Кроме того, он заявил, что «за спиной Киева» решений по украинскому кризису принимать нельзя.

Дмитрий Песков 17 октября подтвердил, что теоретически Москва может начать переговоры с Берлином по теме урегулирования украинского кризиса.