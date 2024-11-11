Астана, 11 ноября, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Бывший министр нацэкономики Казахстана Куандык Бишимбаев, осуждённый за расправу над супругой Салтанат Нукеновой, отбывает наказание в колонии в Степногорске. Об этом 11 ноября заявил его адвокат Ерлан Газымжанов.

Служба центральных коммуникаций Бывший министр нацэкономики Казахстана Куандык Бишимбаев

По его словам, она представляет собой учреждение максимальной безопасности.

«Он находится в таких же условиях, как и все. В обычных условиях, никаких привилегий нет», — процитировало Газымжанова издание Tengrinews.

Адвокат подчеркнул, что на данный момент он единственный, кто посещает экс-министра в исправительном учреждении. Он обвинил СМИ в намеренном искажении информации с целью представить всё так, будто Бишимбаев не отбывает положенное наказание.

Как передавало ИА Регнум, гражданскую жену экс-министра Бишимбаева нашли мёртвой 9 ноября 2023 года в ресторане в Астане. По версии следствия, муж избивал её около восьми часов, пока она не скончалась от полученных травм и внутреннего кровотечения.

В мае 2024 года суд приговорил Бишимбаева к 24 годам тюрьмы. Его признали виновным по статьям «Убийство с особой жестокостью» и «Истязание». Также на четыре года за решетку отправили Бахтжана Байжанова, двоюродного брата Бишимбаева, за сокрытие преступления, совершённого экс-министром. Отец погибшей заявил, что ждал пожизненного приговора.

Журналисты казахстанского телеканала AIRAN 10 ноября сообщили, что экс-министр Казахстана якобы пропал из колонии. Информацию опровергли в МВД Казахстана. По факту распространения ложной информации возбудили уголовное дело. В ведомстве призвали ориентироваться исключительно на данные официальных источников.