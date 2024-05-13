Астана, 13 мая, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Бывшего министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство гражданской жены Салтанат Нукеновой, следует из трансляции заседания Верховного суда республики.

Кадр из видео

«Бишимбаев признан виновным в совершении истязаний в отношении потерпевшей Нукеновой, а также противоправном умышленном причинении смерти Нукеновой, совершенном с особой жестокостью», — решил суд.

Экс-министра признали виновным по двум статьям «Убийство с особой жестокостью» и «Истязание».

Помимо этого, суд приговорил двоюродного брата Бишимбаева Бахтжана Байжанова к четырём годам тюрьмы за укрывательство преступления, совершенного экс-министром.

Гражданскую супругу Бишимбаева нашли мертвой 9 ноября 2023 года в ресторане в Астане. По версии следствия, муж избивал её около восьми часов, пока та не скончалась от травмы головы и внутреннего кровотечения. Отец погибшей Салтанат Нукеновой сообщил, что ждал пожизненного приговора. МВД Казахстана подтвердило факт убийства, а также сообщило о задержании подозреваемого в совершении преступления.

Как сообщало ИА Регнум, экс-министр экономики Казахстана Бишимбаев в 2018 году получил 10 лет тюрьмы за многочисленные взятки. По версии следствия, чиновник организовал преступную схему при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызыл-Орде. В 2019 году сообщалось, что он вышел на свободу досрочно.