Астана, 11 ноября, 2024, 03:03 — ИА Регнум. Сообщения о побеге бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, осужденного на 24 года лишения свободы за убийство жены Салтанат Нукеновой, не соответствует действительности. С опровержением выступил комитет уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана.

Иван Шилов ИА Регнум Тюрьма

«Осужденный Бишимбаев отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности», — опубликовало Казахское телеграфное агентство сообщение пресс-службы комитета.

По факту распространения ложной информации возбудили уголовное дело. Виновных привлекут к ответственности, отметили в комитете, призвав ориентироваться исключительно на данные официальных источников.

Как сообщало ИА Регнум, гражданскую жену экс-министра Бишимбаева нашли мертвой 9 ноября 2023 года в ресторане в Астане. По версии следствия, муж избивал её около восьми часов, пока она не скончалась от полученных травм и внутреннего кровотечения.

В мае 2024 года суд приговорил Куандыка Бишимбаева к 24 годам тюрьмы. Его признали виновным по статьям «Убийство с особой жестокостью» и «Истязание». Также на четыре года за решетку отправили Бахтжана Байжанова, двоюродного брата Бишимбаева, за сокрытие преступления, совершённого экс-министром. Отец погибшей заявил, что ждал пожизненного приговора.

Журналисты казахстанского телеканала AIRAN 10 ноября сообщили, что экс-министр Казахстана якобы пропал из колонии.