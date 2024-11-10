Астана, 10 ноября, 2024, 22:20 — ИА Регнум. Бывший министр Казахстана Куандык Бишимбаев, приговорённый к 24 годам тюремного заключения за убийство жены Салтанат Нукеновой, пропал из колонии. Об этом 10 ноября сообщили журналисты казахстанского телеканала AIRAN.

Сергій Ткаченко Колючая проволока забора возле колонии

Суд в мае вынес приговор в отношении Бишимбаева, в июле его отправили в колонию в селе Аршалы.

«Экс-министр находился в исправительном учреждении в селе Аршалы, однако там его обнаружить не удалось», — заявили журналисты.

Согласно утверждению, репортёры несколько раз отправляли запросы на проведение интервью с Бишимбаевым, однако в беседе с ним и в съёмках на территории колонии было отказано.

В итоге съёмочная группа отправилась в колонию. По прибытии к журналистам подошёл человек. Он представился начальником исправительного учреждения и заявил, что Бишимбаева здесь никто и никогда не видел.

Адвокат осужденного за убийство жены экс-министра подтвердила отсутствие своего подзащитного в колонии.

Как передавало ИА Регнум, суд приговорил Куандыка Бишимбаева к 24 годам тюрьмы. Его признали виновным по статьям «Убийство с особой жестокостью» и «Истязание». Также на четыре года за решетку отправили Бахтжана Байжанова, двоюродного брата Бишимбаева, за сокрытие преступления, совершённого экс-министром.

Гражданскую жену экс-министра нашли мертвой 9 ноября 2023 года в ресторане в Астане. По версии следствия, муж избивал её около восьми часов, пока та не скончалась от травмы головы и внутреннего кровотечения. Отец погибшей сообщил, что ждал пожизненного приговора.