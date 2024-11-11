Донецк, 11 ноября, 2024, 10:00 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике российские военные продвигаются на всех участках фронта, заявил 11 ноября глава ДНР Денис Пушилин.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Мы видим продвижение наших подразделений практически на всех участках фронта», — заявил Пушилин в эфире «России 24».

Он указал на важность освобождения от украинских войск города Курахово. Глава республики подчеркнул, что, как только этот населённый пункт будет освобождён от ВСУ, у Киева не будет физической возможности доставать артиллерией до Донецка.

Угрозу для населения города представляют не только артиллерия ВСУ, но и дроны, запускаемые с кураховского направления, добавил глава ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что российские военные вошли в Курахово. Сейчас российские подразделения находятся в восточной части города. Здесь идут ожесточённые бои.

ВС России 10 ноября освободили от ВСУ село Волченка в ДНР. Оно расположено в ближайшем пригороде Курахово на берегу реки Волчьей.