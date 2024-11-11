Вооруженные силы Украины (ВСУ) переживают самые тяжёлые в психологическом плане 70 дней: украинские войска пытаются удержать линию фронта ради того, чтобы узнать, что Трамп скажет Зеленскому после вступления в должность президента, заявил 10 ноября подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive. По его словам, боевики даже не стремятся ни к какой победе. Обсуждением этого высказывания ознаменован новый, 991-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Трамп, Зеленский

Дэвис указал также на то, что в нынешних условиях моральный дух и мотивация украинской армии совершенно разбиты и отсутствует «готовность отдать жизнь ради достижения высокой цели».

Тем временем Вооруженные силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области. Только за сутки, 10 ноября, потери ВСУ составили более 290 военнослужащих, а за весь период Украина потеряла там уже более 30,8 тыс. бойцов.

А российская группировка войск «Север» в ходе разведывательных мероприятий ударом FPV-дронов уничтожила пункт управления подразделения ВСУ в Харьковской области.

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