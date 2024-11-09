Москва, 9 ноября, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) с начала боевых действий на курском направлении потеряли более 30,8 тыс. бойцов, проинформировал 9 ноября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 30 800 военнослужащих, 189 танков, 123 боевые машины пехоты, 107 бронетранспортёров, 1 095 боевых бронированных машин, 833 автомобиля, 262 артиллерийских орудия», — сообщили в Минобороны.

В оборонном ведомстве также уточнили, что украинские подразделения потеряли 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 61 станцию РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 26 единиц инженерной и другой техники.

9 ноября ИА Регнум передавало, что в США назвали адской и абсолютно ужасной ситуацию для ВСУ в Курской области. Журналисты американской газеты The Washington Post привели слова двух военных ВСУ. Когда их во второй раз направили для атаки на Курскую область, ситуация для Киева оказалась «намного сложнее», чем в начале августа, пояснили бойцы.

4 ноября президент России Владимир Путин заверил, что Курская область будет зачищена от ВСУ. Глава государства добавил, что атакой на приграничье Курской области украинская армия попыталась отвлечь ВС РФ от наступления в зоне проведения спецоперации, но безуспешно.