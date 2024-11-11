Берлин, 11 ноября, 2024, 05:25 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц кратко и с иронией отреагировал на слова американского предпринимателя и гендиректора компании Space X Илона Маска, назвавшего его шутом.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«Это делает мне честь», — заявил Шольц в интервью немецкому телеканалу ARD, воздержавшись от объяснений.

По словам немецкого политика, он не обращает внимания на заявления бизнесменов в технологической сфере, поскольку они не относятся к государственным органам.

Как передавало ИА Регнум, речь идёт о комментарии Илона Маска по поводу распада в Германии правящей коалиции. На своей странице в социальной сети X предприниматель раскритиковал политические шаги Шольца на фоне распада «светофорной» коалиции и назвал канцлера ФРГ «Олафом-шутом» (по-немецки: «Olaf ist ein Narr»).

6 ноября в отставку отправили Кристиана Линднера, занимавшего должность министра финансов ФРГ, отказавшегося согласовать увеличение средств на поддержку Украины в бюджетном плане Германии на 2025 год. По словам вице-канцлера Роберта Хабека, именно по этой причине распалась «светофорная» коалиция, которая получила такое название из-за цвета входящих в неё партий СДПГ («красные»), СвДП («жёлтые») и «Зелёные».