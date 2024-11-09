Киев, 10 ноября, 2024, 00:00 — ИА Регнум. Украинцев обманом отправляют в штурмовые бригады на передовую через рекрутинговые центры. Об этом 9 ноября сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая со ссылкой на украинского военнослужащего.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

В Telegram-канале она уточнила, что пообщалась с военными, добровольно примкнувшими к ВСУ через новые рекрутинговые центры. Один из бойцов рассказал, как в мае в соответствии с навыками и возможностями выбрал вакансию специалиста информационно-аналитической службы. Через несколько дней представители части подтвердили готовность принять его на должность.

«С тех пор меня сопровождал 3-й рекрутинговый центр морской пехоты. Месяц ждал решения командования по заключению контракта. В итоге не согласовали. Сказали мобилизоваться», — привела Безуглая слова украинского военнослужащего.

По его словам, после мобилизации он попал на обучение, затем последовало распределение. При этом опыт и возраст не учитывались. Таким образом мужчина оказался в отдельном разведывательном подразделении, которое использовали для штурма. Батальон понёс колоссальный потери, поскольку первым заходил, а выходил последним, пояснил военный. Он добавил, что ни рекрутеры, ни учебный центр не владеют детальной информацией о мобилизации. Сами они ничего не делали, вся ответственность перекладывалась на бойцов, заключил мужчина.

Как сообщало ИА Регнум, бойцы ВСУ массово бегут с передовой из-за падения морального духа. Доля дезертиров в рядах украинской армии достигает 20%, написал 8 ноября британский журнал The Economist. Издание отметило, что у ВСУ пока есть боеприпасы и силы сопротивляться, но уже примерно через полгода Украина столкнётся с острой нехваткой людей и поставок из США.

Всеобщую мобилизацию на Украине объявили в марте 2022 года. В ВСУ призывали мужчин 27–60 лет. В апреле 2024 года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о снижении мобилизационного возраста до 25 лет. Другим законом он отменил категорию здоровья «ограниченно годный», и теперь признанные ранее ограниченно годными должны пройти повторное медицинское обследование.