Киев, 28 октября, 2024, 12:32 — ИА Регнум. В Верховную раду внесены законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней начиная с 10 ноября. . Об этом свидетельствуют данные в картотеке на сайте главы киевского режима Владимира Зеленского.

Vannicelli Grillotti/Global Look Press

Таким образом, действие военного положения и мобилизации предлагается продлить до 7 февраля 2025 года.

До этого Зеленский подписывал законы о продлении срока действия военного положения и мобилизации на Украине в августе. Это продление стало 12-м с начала проведения российской спецоперации.

Как передавало ИА Регнум, с 18 мая 2024 года на Украине начал действовать закон об усилении мобилизации, который установил новые требования к военнообязанным. Им запретили управлять автомобилем, а за неявку в военкомат ввели крупные штрафы.

9 октября украинское издание «Экономическая правда» написало, что Зеленский выразил недовольство тем, что 1,5 млн украинцев оказались забронированы от мобилизации. По его указу в стране приостановили бронь от мобилизации. Правительство Украины до 15 ноября приостановило действие ряда положений, определяющих критически важные предприятия, работники которых могут получить бронь.

5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ будут призывать студентов и создавать аналог немецкого «гитлерюгенда».