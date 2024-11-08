Вашингтон, 8 ноября, 2024, 09:04 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) массово бегут с передовой из-за падения морального духа. Доля дезертиров в рядах украинской армии достигает 20%. Об этом 8 ноября сообщил британский журнал The Economist со ссылкой на источники в украинском генштабе.

Сергей Корсун © ИА Регнум

На фоне растущего недоверия между обществом, армией и политическим руководством Украина с трудом пытается восполнить свои потери новобранцами, едва набирая две трети намеченного числа человек, отмечено в публикации.

Высокопоставленный украинский военачальник в беседе с изданием признал, что на наиболее тяжёлых участках фронта боевой дух украинских военных подорван. В генштабе уточнили, что позиции самовольно покинула пятая часть военнослужащих.

Авторы материала указали, что у ВСУ пока есть боеприпасы и силы сопротивляться, но уже примерно через полгода Украина столкнется с острой нехваткой людей и поставок из США.

В окружении главы киевского режима Владимира Зеленского разочаровались политикой администрации президента США Джо Байдена, отмечено в статье. Теперь украинское руководство надеется, что избранный американский президент Дональд Трамп сможет завершить конфликт на приемлемых для Киева условиях.

«Победа Трампа может стать для Зеленского выходом из ситуации, которая в лучшем случае грозит кровавым тупиком, а в худшем — поражением», — считают авторы статьи.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября депутат Верховной рады Анна Скороход проинформировала, что более 100 тыс. военнослужащих ВСУ дезертировали или самовольно оставили часть. Она также добавила, что в боевых действиях якобы принимают участие только 10–15% от общей численности украинской армии.

В конце октября председатель Верховного суда Украины Станислав Кравченко заявил, что в рядах ВСУ наблюдается тенденция к увеличению числа дезертиров и случаев самовольного оставления военных частей.

Член оборонного комитета украинского парламента Александр Федиенко отметил массовый характер дезертирства в ВСУ. По его словам, тысячи бойцов самовольно оставили свои военные части. Он подчеркнул, что не может назвать конкретные цифры, поскольку судебные власти пока не проанализировали всю ситуацию.

2 ноября замкомандира роты бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Клинцы сообщил, что военные ВСУ в Курской области стали чаще самовольно покидать позиции на фоне продвижения российских войск к городу Суджа. По его словам, украинские военнослужащие сильно деморализованы, поскольку знают о наступлении Вооружённых сил России.