Киев, 10 ноября, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Военнообязанные на Украине массово жалуются на сбои в национальном приложении «Резерв+», из-за чего они не могут своевременно продлить право на отсрочку от мобилизации, передаёт украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

«У большинства военнообязанных право на отсрочку закончилось 9 ноября. Если они не получат новое подтверждение о наличии такого права, то могут быть мобилизованы», — сказано в публикации.

Представленный минобороны Украины функционал приложения с возможностью продлить отсрочку студентам и инвалидам работает со сбоями. Также не работает анонсированная бета-версия об отсрочке многодетным родителям, отметили журналисты издания.

Ранее ИА Регнум передавало, что должников по алиментам лишили отсрочки от мобилизации на Украине. Поводом для отмены отсрочки стала неуплата алиментов сроком более трёх месяцев даже на одного ребёнка из всех.

28 октября глава киевского режима Владимир Зеленский подписал два законопроекта, согласно которым на Украине продлевается военное положение и всеобщая мобилизация. Эти меры будут действовать ещё 90 дней — до 7 февраля 2025 года. Это продление стало 12-м с начала проведения российской спецоперации.