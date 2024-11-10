Берлин, 11 ноября, 2024, 02:55 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о своей готовности к телефонному разговору с президентом России Владимиром Путиным в обозримом будущем. Об этом 10 ноября глава правительства ФРГ рассказал в интервью немецкому телеканалу ARD.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«Да, я собираюсь поговорить с президентом России в надлежащее время», — заявил Шольц.

При этом федеральный канцлер отметил, что не готов идти на контакт в одностороннем порядке — для этого необходимо согласие партнёров и союзников. По его словам, переговоры в этом направлении ведутся уже на протяжении длительного времени.

Как передавало ИА Регнум, 1 октября немецкое издание Die Zeit со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщило, что Шольц собирается в течение ближайших недель впервые почти за два года позвонить Путину. При этом уточнялось, что немецкие власти пока официально не запрашивали у Москвы такого разговора.

16 октября Олаф Шольц во время выступления в бундестаге заявил, что готов обсудить с Владимиром Путиным урегулирование украинского кризиса, и высказался в пользу проведения также называемой мирной конференции по Украине с участием российской стороны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возможность предметного диалога между Москвой и Берлином по украинскому конфликту в будущем.

Среди немецких политиков о готовности к диалогу с главой российского государства также заявил кандидат в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, ранее критиковавший Шольц в отсутствии стратегического видения. При этом он отметил, что в случае победы на выборах намерен поставить России ультиматум с требованием о прекращении ударов по объектам на территории Украины. В противном случае, по словам Мерца, он планирует снять ограничения на использование ВСУ западного вооружения и разрешить поставки крылатых ракет Taurus.