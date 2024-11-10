Париж, 10 ноября, 2024, 21:14 — ИА Регнум. С зарплаты вратаря парижского футбольного клуба «ПСЖ» Матвея Сафонова ежемесячно списывается 21 тыс. рублей алиментов, что составляет лишь 0,05% его предполагаемого дохода, сообщил 10 ноября Telegram-канал Baza.

По этим данным, проблема в том, что нынешний официальный доход Сафонова неизвестен. Размер алиментов исчисляется по средней зарплате в России, которая составляет около 82 тыс. рублей.

Представители бывшей жены Сафонова Анастасии настаивают на предоставлении вратарём документов, которые позволят понять величину его доходов, сказано в сообщении. По подсчётам Анастасии, бывший муж должен ей 67,5 млн рублей. Представители Сафонова в свою очередь заявляют, что им неясно, откуда взялась эта цифра, сказано в материале.

Как передавало ИА Регнум, в январе Никулинский районный суд Москвы постановил выплачивать четверть доходов футболиста на содержание дочери. Сафонов подал жалобу на решение суда, но 26 августа оно вступило в законную силу, так как его утвердил Мосгорсуд.

2 ноября Сафонов провёл первый «сухой» матч за ПСЖ в чемпионате Франции — против «Ланса». Ранее он также не пропустил голов в матче Лиги чемпионов против испанской «Жироны». Игроком парижского клуба Сафонов стал в июне.