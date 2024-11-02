Париж, 2 ноября, 2024, 21:40 — ИА Регнум. Российские вратарь Матвей Сафонов провёл первый сухой матч в чемпионате Франции по футболу. 2 ноября «Пари Сен-Жермен» обыграл «Ланс» со счетом 1:0 в домашнем матче 10-го тура.

Global Look Press

Гол на четвёртой минуте встречи забил нападающий Усман Дембеле. На 59-й минуте с поля был удален защитник «Ланса» Абдукодир Хусанов.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня Сафонов перешёл в ПСЖ из «Краснодара». Пресс-служба российского клуба подчеркнула, что в команде гордятся голкипером и желают ему дальнейших успехов. Футболист является выпускником клубной академии, сыграл 175 матчей за команду, в 53 из них он не пропустил ни одного мяча.

Сафонов 18 сентября не пропустил ни одного мяча в дебютном матче за ПСЖ в Лиге чемпионов. Французский клуб обыграл испанскую «Жирону» в своём первом матче турнира со счётом 1:0. Сафонов сделал один сейв.