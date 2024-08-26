Москва, 26 августа, 2024, 21:04 — ИА Регнум. Московский городской суд обязал вратаря футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвея Сафонова выплачивать 25% своих доходов на содержание дочери. Это следует из решения суда, которое опубликовано на сайте инстанции.

Global Look Press/Panoramic/Keystone Press Agency Матвей Сафонов

В январе Никулинский районный суд Москвы постановил выплачивать четверть доходов футболиста на содержание дочери. Сафонов подал жалобу на решение суда, но 26 августа оно вступило в законную силу, так как его утвердил Мосгорсуд.

«Судебное постановление оставлено без изменения, жалоба — без удовлетворения», — постановил судья.

Бывшая жена спортсмена Анастасия Сафонова поблагодарила судей за честность и независимость, передаёт «Спорт-экспресс».

«Спасибо московским судьям за их честность, независимость и профессионализм. Надеюсь, матери с детьми на моём примере приобретут уверенность, что дети находятся под защитой государства», — отметила она.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря 2023 года актриса Агата Муцениеце (Прилучная) передумала судиться с актёром Павлом Прилучным по взысканию с него алиментов на содержание детей. При этом пресс-служба Головинского районного суда не уточнила причину отказа от иска и другие его детали, так как судебный процесс проходил в закрытом режиме, а также касался несовершеннолетних детей.