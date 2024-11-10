Красногорск, 10 ноября, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Следователи начали поиск девушек после видеоролика, в котором они поглумились над терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает 10 ноября пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Ранее в интернете появилось видео, которое сняли девушки на фоне сгоревшего концертного зала. В видеоролике они заявили, что идут «устраивать теракт» и «классно» проведут время.

«В Красногорске организована доследственная проверка по факту публичного оправдания терроризма», — сказано в сообщении СК в Telegram-канале.

По данным ведомства, опубликованный ролик содержит оправдание террористического акта, совершённого в «Крокусе» 22 марта 2024 года. Личности девушек на данный момент устанавливаются.

Как передавало ИА Регнум, группа террористов атаковала здание «Крокус Сити Холла» в Красногорске перед началом рок-концерта.

Боевики, вооружённые автоматическим оружием, открыли огонь по посетителям и устроили пожар в концертном зале, после чего скрылись. В результате теракта погибли 145 человек, ещё 551 человек пострадал.

Президент Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Информация, полученная от задержанных, подтверждает украинский след в теракте, отмечал директор ФСБ Александр Бортников.