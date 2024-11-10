Дублин, 10 ноября, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо о главе киевского режима Владимире Зеленском говорят о том, что в Евросоюзе начали понимать, что Украина проигрывает, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Yulii Zozulia/Global Look Press Роберт Фицо

«Вы когда-нибудь видели человека, который боится, что война закончится? Я его видел, его зовут Владимир Зеленский», — заявил Фицо.

По словам главы правительства Словакии, Зеленский шокирован победой Дональда Трампа на выборах президента США.

«Европейский союз начал понимать, что Украина проигрывает», — указал в публикации Боуз, комментируя слова Фицо.

Журналист прикрепил к публикации фотографию плачущего Зеленского.

Как передавало ИА Регнум, 11 октября Боуз заявил, что у Зеленского остаётся всё меньше возможностей, ведь европейцы уже устали от боевых действий, а США сконцентрированы на Ближнем Востоке. По его словам, Зеленский уже понимает, что его диктатура завершится выборами на Украине.

9 октября Боуз рассказал, что жители Украины всё более активно высказывают своё недовольство действующей властью в лице Владимира Зеленского. Журналист добавил фотографию с плакатом, где изображён российский лидер и написано, что с приходом Владимира Путина на Украине настанет порядок. Изображение наклеили поверх объявления одного из военкоматов на украинском языке.