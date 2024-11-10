Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 10 ноября, 2024, 09:23 — ИА Регнум. Сотрудничество с Африкой становится всё более насыщенным и многоплановым, Россия продолжит оказывать всемерное содействие африканским странам в различных сферах. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в приветствии участникам первой министерской конференции форума партнёрства «Россия — Африка», которое зачитал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Михаил Терещенко/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

«Сотрудничество между Российской Федерацией и африканскими государствами становится всё более насыщенным и многоплановым. Это в полной мере подтверждает содержательная программа министерской конференции», — говорится в приветствии.