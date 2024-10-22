Казань, 22 октября, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Россия придаёт большое значение укреплению связей со странами Африки. Об этом 22 октября, открывая встречу с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой на полях саммита БРИКС в Казани, заявил президент РФ Владимир Путин.

Кристина Кормилицына/ Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

«Россия придаёт особое значение укреплению отношений со странами Африканского континента, вместе работая над практической реализацией принятых по итогам петербургского саммита Россия ― Африка совместных документов: декларации и плана действий до 2026 года», ― отметил глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что двусторонние отношения России и ЮАР основываются на принципах всеобъемлющего стратегического партнёрства, равноправия и взаимного уважения. Кроме того, в целом на хорошем уровне находятся торгово-экономические связи между двумя государствами.

«Россия и ЮАР координируют в значительной степени свои усилия на международной арене с целью создания и формирования справедливого многополярного миропорядка», ― добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, глава консульского департамента Министерства иностранных дел РФ Алексей Климов 2 октября заявил, что Россия прорабатывает возможность расширения дипломатического присутствия в Африке, планируется открытие посольств в Нигере, Республике Южный Судан и Сьерра-Леоне. в составе посольств в этих странах Африки также будут функционировать консульские отделы.

Путин 26 сентября на встрече с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого отметил, что Россия и Экваториальная Гвинея имеют хорошие перспективы в области военно-технического взаимодействия. Российский лидер добавил, что две страны, будучи производителями углеводородов, видят общей задачей стабилизацию мировых энергетических рынков.

Трёхдневный XVI саммит БРИКС стартует в Казани 22 октября. На нём будут представлены 36 стран, 22 из которых — на высшем уровне. Также запланирован визит Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.