Брянск, 10 ноября, 2024, 06:33 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны отражают попытку киевского режима атаковать объекты на территории Брянской области с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом утром 10 ноября сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Уважаемые земляки! Наши защитники отражают попытку атаки с применением БПЛА по территории Брянской области», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.

Он подчеркнул, что подразделения ПВО Министерства обороны России продолжают отслеживать и уничтожать воздушные цели противника. Также Богомаз призвал граждан соблюдать необходимые меры безопасности.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 10 ноября российские военные сбили над территорией Брянской области три украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. По словам губернатора региона, по предварительным данным, в ходе отражения атаки никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.