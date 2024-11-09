Москва, 9 ноября, 2024, 22:39 — ИА Регнум. В России расширили перечень лиц, которых запрещено привлекать к административному аресту. Соответствующий закон 9 ноября за подписью президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

kremlin.ru Владимир Путин

Согласно внесённым изменениям в часть 2 статьи 3.9 КоАП РФ, к административному аресту не допускаются матери детей-инвалидов вне зависимости от возраста, а также отцов-одиночек с детьми до 14 лет или несовершеннолетних с инвалидностью.

Как сообщало ИА Регнум, также 9 ноября Путин подписал закон, запрещающий посредникам принимать экзамены у мигрантов. Тестирование и выдачу документа могут проводить лишь государственные учреждения, которые вошли в установленный правительством РФ перечень. Ранее принимать их на коммерческой основе могли сторонние экзаменаторы.

В этот же день президент РФ подписал закон об ужесточении наказания за организацию незаконной миграции. Согласно документу, организация незаконного въезда в РФ или транзита влечёт наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей. Организация незаконной миграции, совершённая организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений на территории РФ, относится к числу особо тяжких преступлений и влечёт наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 5 млн рублей.