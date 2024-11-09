Москва, 9 ноября, 2024, 22:15 — ИА Регнум. В России запретили посредничество при проведении экзамена для мигрантов. Соответствующий закон 9 ноября подписал президент РФ Владимир Путин.

Kremlin.ru Подпись Владимира Путина

Согласно информации, опубликованной на официальном портале правовой информации, документом устанавливается запрет на передачу третьим лицам прав и обязанностей по проведению экзаменов и выдаче сертификатов. Тестирование и выдачу документа могут проводить лишь государственные учреждения, которые вошли в установленный правительством РФ перечень. Ранее принимать их на коммерческой основе могли сторонние экзаменаторы.

Мигранты через экзамены обязаны подтвердить владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ для получения разрешения на работу или патент, временное проживание, вид на жительство.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Путин поручил определить и закрепить требования к уровню владения русским языком для мигрантов. Глава государства отметил, что необходимо выработать единый федеральный алгоритм работы с детьми мигрантов, которые плохо владеют или вовсе не знают русский язык. Также нужно разработать единый стандарт тестирования по русскому языку для иностранных абитуриентов, поступающих в российские вузы, добавил президент.

В апреле Путин отмечал, что властям нужно кардинально обновить подходы к миграционной политике. В Россию должны приезжать только те, кто уважает её традиции, историю и русский язык, подчёркивал президент.